Страны G7 обратились к России с немедленным требованием

Группа семи пообещала ввести новые антироссийские санкцииСегодня, 14 мая, по итогам трехдневной встречи представителей стран G7 в коммуне Вангельс главы внешнеполитических ведомств сделали совместное заявление о деятельности России на Украине.
Группа семи пообещала ввести новые антироссийские санкцииСегодня, 14 мая, по итогам трехдневной встречи представителей стран G7 в коммуне Вангельс главы внешнеполитических ведомств сделали совместное заявление о деятельности России на Украине.
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