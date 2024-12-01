В Белом доме заявили о непричастности к атаке террористов в Сирии

Администрация Соединенных Штатов отрицает какую-либо причастность Вашингтона к атаке формирований террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в Сирии, следует из заявления представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шона Сэветта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии