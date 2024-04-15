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"Цепляются за каждый куст". Что творится на самом горячем участке фронта

"Цепляются за каждый куст". Что творится на самом горячем участке фронта

© РИА Новости / Виктор ЗванцевСегодня 1,7K прочитали Виктор Званцев После взятия Авдеевки российская армия продолжает наступать на запад и северо-запад.

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