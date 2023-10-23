Сборная Габона готова сыграть товарищеский матч с Россией

Руководитель отдела СМИ, коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби заявил, что национальная команда страны готова сыграть товарищеский матч против России, передает Sport24.
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