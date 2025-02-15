Заявления вице-президента США о Европе объяснили начавшимися на Западе изменениями

Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, связаны с началом переформатирования отношений внутри западного сообщества, считает бывший посол РФ в Великобритании, заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко.
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