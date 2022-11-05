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Многие годы археологи со всего мира работают на раскопках древнего памятника Брин-Келли-Ди, который расположен в Англии (остров Англси)

Многие годы археологи со всего мира работают на раскопках древнего памятника Брин-Келли-Ди, который расположен в Англии (остров Англси)

На протяжении многих лет археологи со всего мира ведут раскопки на древнем городище Брин Келли Ди, которое находится в Англии (остров Англси).

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