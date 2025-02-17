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"Он точно не собирался умирать": В деле об убийстве основателя "АрБата" появился странный поворот

"Он точно не собирался умирать": В деле об убийстве основателя "АрБата" появился странный поворот

В деле об убийстве основателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна появился странный поворот - опубликована биография смертника, который, по версии следствия, принёс в элитный жилой дом взрывное устройство.

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