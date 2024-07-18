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Про офицеров НАТО ни слова: "Искандер" рванул генеральский бункер СБУ. Эшелоны скорых до Польши и замалчивание потерь. Кто был целью?

Про офицеров НАТО ни слова: "Искандер" рванул генеральский бункер СБУ. Эшелоны скорых до Польши и замалчивание потерь. Кто был целью?

Намедни наш "Искандер" рванул генеральский бункер СБУ. Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах - погибло четверо, ещё один генерал-майор ранен.

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