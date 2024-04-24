Приставы Петербурга решили квартирный спор между отцом и дочерью

Пенсионера обязали подселить родственников и не ограждать территорию В Петербурге приставы помогли 44-летней петербурженке с двумя детьми вселиться в квартиру её 66-летнего отца и полноценно пользоваться кухней, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.