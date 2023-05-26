Где смотреть Страсбур – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 27 мая

В субботу, 27 мая, сыграют Страсбур и ПСЖ в 37 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Ля Мено».