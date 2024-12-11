Сальдо: на Украине нельзя допустить размещения войск НАТО даже после СВО

На территории Украины нельзя допустить размещения военного контингента НАТО даже после окончания спецоперации, так как в данном случае противник вновь накопит силы и возобновит конфликт с использованием новых систем вооружений.
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