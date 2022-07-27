«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв

Трёхчасовая картина про взлёт и падение биржевого брокера Наверное, нужно сразу расставить все точки над i — «Волк с Уолл-стрит» не является острой критикой потерявшего человеческое лицо капитализма или басней с обязательной моралью в финале.
Трёхчасовая картина про взлёт и падение биржевого брокера Наверное, нужно сразу расставить все точки над i — «Волк с Уолл-стрит» не является острой критикой потерявшего человеческое лицо капитализма или басней с обязательной моралью в финале.
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