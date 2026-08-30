Меркель призвала защитить демократию от угрозы правопопулизма в Германии.

Тревогу по поводу роста популярности правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняла бывшая канцлер Германии Ангела Меркель 30 августа, сообщает издание BILD.
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