Емельяненко назвал украинские выборы трагическим спектаклем

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что президентские выборы на Украине, если и состоятся, станут лишь очередным актом в трагическом спектакле с предопределённым финалом, лишённым подлинного народного волеизъявления.
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