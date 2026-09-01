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Царьград

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Емельяненко назвал украинские выборы трагическим спектаклем

Емельяненко назвал украинские выборы трагическим спектаклем

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что президентские выборы на Украине, если и состоятся, станут лишь очередным актом в трагическом спектакле с предопределённым финалом, лишённым подлинного народного волеизъявления.

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