Одумались: признать Путина президентом после 2024 года уже готова почти вся Европа

Европа вдруг передумала отказываться признавать легитимность выборов в России! Они, конечно, изо всех сил будут шуметь, говорить правильные и громкие слова, очень быстро придут к выводу, что изолировать Россию даже санкциями у них не получилось, а уж такой ерунды, как непризнание, в Кремле просто не заметят! Вот, что сообщает РИА «Новости»: Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса не признавать результаты выборов президента России подписали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.