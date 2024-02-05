Медвежий угол
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Медвежий угол

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Одумались: признать Путина президентом после 2024 года уже готова почти вся Европа

Одумались: признать Путина президентом после 2024 года уже готова почти вся Европа

Европа вдруг передумала отказываться признавать легитимность выборов в России! Они, конечно, изо всех сил будут шуметь, говорить правильные и громкие слова, очень быстро придут к выводу, что изолировать Россию даже санкциями у них не получилось, а уж такой ерунды, как непризнание, в Кремле просто не заметят! Вот, что сообщает РИА «Новости»: Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса не признавать результаты выборов президента России подписали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Хотели не признать результаты выборов. Но ничего не получается.  И не получится.нам по барабану признают они их или нет.
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10 час.
ВС
Из всех этих 29-ти, хотелось бы взглянуть в глаза Орбану. Вот же эквилибрист. И в чём здесь его забота о своей стране?
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9 час.
Балу -
А что если Россия отзовет своё признание суверенности прибалтийских мопсов?... Ну или хотя бы пошутит о намерении его отозвать...)))
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4 час.

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