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BYD Denza Z9 GT превзойдет Zeekr 001 по мощности на 362 л.с.

BYD Denza Z9 GT превзойдет Zeekr 001 по мощности на 362 л.с.

Компания BYD Denza расширит полностью электрическую линейку шутинг-брейка Z9 GT 9 сентября, добавив новую трехмоторную версию e3.

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