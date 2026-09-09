«Арктик СПГ-2» подал иск к корейской Hanwha Ocean на миллиард долларов

Проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», принадлежащий крупнейшей негосударственной газовой компании России «Новатэк», подал иск к южнокорейской судостроительной корпорации Hanwha Ocean.
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