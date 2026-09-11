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Нижегородская правда

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Нижегородская спортсменка Дина Аверина опубликовала фото семейной прогулки

Нижегородская спортсменка Дина Аверина опубликовала фото семейной прогулки

Нижегородская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев показали фото прогулки с новорожденным сыном.

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