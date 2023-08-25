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Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Ким и Ли, Блаасова и Блаас выступят с произвольными танцами

Гран-при среди юниоров Первый этап Бангкок, Таиланд Танцы на льду Произвольный танец Начало – 8:00 по московскому времени.

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