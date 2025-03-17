Советский ром, советский сахарный тростник – задолго до Кубы

Британская «находка» В середине марта 1945-го в Москве побывала британская делегация по вопросам военно-технических и продовольственных поставок из Британского Содружества на основе соглашения с СССР от 16 августа 1941 г.
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