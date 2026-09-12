Число детей, погибших в ДТП под Архангельском, возросло до четырёх

Четверо детей в возрасте шести, 11, 15 и 16 лет погибли в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Об этом сообщили в Минздраве Архангельской области, уточнив ранее опубликованные данные.
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