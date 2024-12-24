Abecean Shores проект от Project Tamriel, который объединяет часть мира Oblivion с Morrowind с помо...

Abecean Shores проект от Project Tamriel, который объединяет часть мира Oblivion с Morrowind с помощью модификацийAbecean Shores – это амбициозный первый релиз Project Cyrodiil, который представляет собой проект по добавлению части мира Сиродила (из The Elder Scrolls IV: Oblivion) в Morrowind через моды.