Что делает ноутбук TECNO MEGABOOK S1 центральным элементом экосистемы

В основе любой экосистемы устройств должна лежать определенная идея. Удобство для пользователя складывается не из суммы всех девайсов по отдельности, но благодаря добавленной функциональности, которую обеспечивает экосистема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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