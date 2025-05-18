Секретный список для киллера: кто и как убивал русских учёных? Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что киевский режим ведёт охоту на "русские мозги" при поддержке британской разведки и западных спецслужб.
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