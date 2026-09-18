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FiNE NEWS

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От маникюра к дрону: как 22-летняя Маша бросила всё и стала крутым оператором БПЛА

Представьте: всего пару месяцев назад 22-летняя Мария сидела в своей бьюти-студии, аккуратно наносила гель-лак и болтала с клиентками.

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