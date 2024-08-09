В Москве 12 августа стартует добровольная аттестация таксистов

Водители должны будут подтвердить, что хорошо знают Правила дорожного движения, прекрасно ориентируются в городе и смогут правильно повести себя в чрезвычайной ситуацииПока тестирование таксистов будет добровольным, но с 1 марта 2025 года без такой аттестации работать в такси уже не получится.