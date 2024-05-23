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Запад не может поставить на Украину оружие и ПВО. Зеленскому не помог даже ультиматум

Запад не может поставить на Украину оружие и ПВО. Зеленскому не помог даже ультиматум

Фото: коллаж Царьград Встреча контактной группы в Рамштайне показала, что Запад не может поставить на Украину новые системы ПВО.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хочу напомнить наркоману-клоуну зе-ля, что хреновому танцору всегда промежность мешает!😜👈👍🤠
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17 час.

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