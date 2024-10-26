26,10,24 Дзержинск - Забалка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Группа военнослужащих ВСУ попала под обстрел FPV-дроном ВС РФ в микрорайоне Дзержинска Забалка.
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26,10,24 Дзержинск - Забалка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Группа военнослужащих ВСУ попала под обстрел FPV-дроном ВС РФ в микрорайоне Дзержинска Забалка.
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