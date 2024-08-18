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Гегель, Маркс и Дарвин: в США нашли виновных в крахе западной цивилизации. Уже в этом веке Америку ждет новая диверсия

Гегель, Маркс и Дарвин: в США нашли виновных в крахе западной цивилизации. Уже в этом веке Америку ждет новая диверсия

© РИА Новости Антон БыстровСегодня 179 прочитали США переживают крах институтов и ценностей – причем на всех уровнях, убежден автор статьи для AT.

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