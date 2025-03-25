Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму остаются в больнице Не менее 22 пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом в Крыму всё ещё остаются в больницах Симферополя, четверо до сих пор в тяжёлом состоянии.