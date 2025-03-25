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Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму остаются в больнице

Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму остаются в больнице Не менее 22 пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом в Крыму всё ещё остаются в больницах Симферополя, четверо до сих пор в тяжёлом состоянии.

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