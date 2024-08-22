Санитарным вертолетом в Астрахань доставили трех пациентов из Волгограда

Сейчас они проходят реабилитацию и долечивание в Александро-Мариинской больнице. Позавчера вертолет Астраханской санитарной авиации доставил в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу 27-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП 7 августа на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области.