Трагедия в Брянской области: подрыв моста привёл к крушению пассажирского поезда, есть погибшие и пострадавшие Ирина ВальковаПоздним вечером 31 мая в Брянской области произошло одно из самых трагичных транспортных происшествий последних лет.
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