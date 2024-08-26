HeadHunter: в РФ с начала года спрос на дизайнеров вырос почти на 20%

С января по июль число дизайнерских вакансий в РФ увеличилось на 19%. Наибольший рост (54%) пришелся на должность продуктового дизайнера, причем эта должность оказалась самой высокооплачиваемой в дизайнерской сфере — 150 тысяч рублей (на 5% меньше, чем в 2023 году).