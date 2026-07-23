Русские отказываются от жизни в студиях

Доля студий в новостройках крупных городов России продолжает снижаться.В январе–июле 2026 года на этот формат пришлось 15% предложения против 17% годом ранее, тогда как в Москве показатель сократился с 17% до 11%.
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