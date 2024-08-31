МИД РФ: Россия может предъявить обвинение поставщикам вооружения для ВСУ

Россия может выдвинуть обвинения против западных производителей оружия, которое используется Вооруженными Силами Украины для атак на мирное население, поскольку они участвуют в координации направления этих ударов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 31 августа в интервью РИА Новости.