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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Не вижу предпосылок, чтобы команда была сильнее, чем в прошлом году»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Трактора» в новом сезоне.

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