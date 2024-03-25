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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пуч не считает «Интер Майами» Месси главным фаворитом МЛС: «Я бы поставил их в тройку претендентов. Наличие лучшего игрока в истории многое меняет»

– Считаешь ли ты «Интер Майами» явным фаворитом или на них может сказаться жесткость чемпионата? – Я бы не сказал, что они фавориты, есть команды, которые не настолько разбалансированы.

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