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«Тоттенхэм» пока не будет предлагать Кейну новый контракт. Клуб хочет, чтобы Харри сам инициировал переговоры

«Тоттенхэм» не намерен предлагать форварду Харри Кейну новый контракт в ближайшее время. Как сообщает The Athletic, летом «шпоры» пытались заключить с нападающим новое соглашение, но он отказался на фоне возможности перейти в «Манчестер Сити».

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