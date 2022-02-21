«Тоттенхэм» пока не будет предлагать Кейну новый контракт. Клуб хочет, чтобы Харри сам инициировал переговоры

«Тоттенхэм» не намерен предлагать форварду Харри Кейну новый контракт в ближайшее время. Как сообщает The Athletic, летом «шпоры» пытались заключить с нападающим новое соглашение, но он отказался на фоне возможности перейти в «Манчестер Сити».