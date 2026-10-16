Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва осуждает 22-й пакет санкций ЕС против России. Санкции, включающие 826 организаций и 743 лиц, касаются выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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