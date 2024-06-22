Во Владивостоке изъято более 4,7 тысячи литров контрафактного алкоголя

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Дальневосточному федеральному округу выявили факт хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции.