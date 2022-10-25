Военное обозрение

3 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    Откуда берутся такие уроды ? Кто их и чему учит ??? Кто их зомбирует ???В Екатеринбурге з...
  • Наталья Павлова
    Во время отсидки в бомбоубежище принял решение Штанмайер поставить дополнительную партию САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II?...Посетивший Киев Ш...
  • Наталья Павлова
    А кто-то надеялся, что авторы этой провокации поведут себя иначе? Что будут каяться и давать обещания не допустить ни...МИД РФ: Выступлен...

Второе за месяц нападение совершено на военнослужащих в африканской стране Буркина-Фасо

Второе за месяц нападение совершено на военнослужащих в африканской стране Буркина-Фасо

Сообщается о нападении на одну из крупных военных баз в африканском государстве Буркина-Фасо. Речь идёт о базе 14-го полка республиканской армии в населённом пункте Джибо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх