Губернатор ХМАО Кухарук увеличит дефицит бюджета на 2,4 млрд рублей ради социальных выплат

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа увеличивает дефицит бюджета на 2,4 млрд рублей для финансирования социальных выплат участникам СВО и льготникам.
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