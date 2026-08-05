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Губернатор ХМАО Кухарук увеличит дефицит бюджета на 2,4 млрд рублей ради социальных выплат

Губернатор ХМАО Кухарук увеличит дефицит бюджета на 2,4 млрд рублей ради социальных выплат

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа увеличивает дефицит бюджета на 2,4 млрд рублей для финансирования социальных выплат участникам СВО и льготникам.

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