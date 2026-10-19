Известная на весь мир актриса скончалась в Рио-де-Жанейро. В воскресенье, 18 октября, в Рио-де-Жанейро на 40-м году жизни скончалась известная бразильская актриса и певица Луа Бланко.
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