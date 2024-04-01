Статистика, графики, события - Сэм поднял 25 лет тюрьмы!

StockGambler Сегодня в выпуске:— ЕС ужесточает импорт товаров из Украины— Доходы нефтяных гигантов в США— Поставки российской нефти растут— Что с недвижкой в США? Доброе утро, всем привет!Вроде еще вчера началась весна, а вот уже апрель.
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