Военное обозрение

3 486 подписчиков

«Двигатели будет ремонтировать Польша, а не Украина»: в Болгарии решили ремонтировать истребители МиГ-29

«Двигатели будет ремонтировать Польша, а не Украина»: в Болгарии решили ремонтировать истребители МиГ-29

Болгария будет полагаться на старые советские истребители МиГ-29 до тех пор, пока новые самолеты F-16 Block 70 не будут поставлены и полностью готовы к эксплуатации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх