Спрос на детские товары российских брендов на Wildberries вырос на 22%

Спрос на детские товары от российских брендов вырос на 22% в 2024 году, сообщает компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по случаю открытия XV Конгресса индустрии детских товаров, который пройдет 14-16 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии