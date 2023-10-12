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В Пензе рассмотрели решение о перемещении двух региональных памятников

На заседании комиссии по социальным вопросам Пензенской городской Думы начальник управления культуры областного центра Вера Фейгина объявила о перемещении двух региональных памятников на новые местоположения.

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