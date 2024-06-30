Артистка, которая загорелась во время огненного шоу, нарушила два правила

Жесточайшее нарушение техники безопасности при работе с горючими материалами едва не стоило жизни 23-летней участнице огненного шоу, которая в составе команды выступала на День молодежи перед зданием администрации городского округа Люберцы на Октябрьском проспекте.
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