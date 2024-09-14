Заммэра Москвы Ефимов: инвестор построил две школы и детсад в ТиНАО

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов учреждения, которые относятся к сфере образования, возводят в рамках реализации городской Адресной инвестиционной программы и за счёт внебюджетных источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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