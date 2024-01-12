Кабмин Японии будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

Алексей Мельник

Надо японцам ПОСТОЯННО напоминать об их ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. С этого надо начинать даже приветствия с ними. Даже две атомные бомбы сброшенные на японию не нанесли больший урон чем японцы мечами, такой уровень садизма они творили на территории Китая. А отряды биологической войны (отряд 731): сушили, морозили, сжигали живых людей. Страна преступников, и написание ее должно быть с маленькой буквы