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Кабмин Японии будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

Кабмин Японии будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

Япония после заявления российского президента Владимира Путина о его намерении посетить Курильские острова будет следить за ситуацией и реагировать при необходимости.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Надо японцам ПОСТОЯННО напоминать об их ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. С этого надо начинать даже приветствия с ними. Даже две атомные бомбы сброшенные на японию не нанесли больший урон чем японцы мечами, такой уровень садизма они творили на территории Китая. А отряды биологической войны (отряд 731): сушили, морозили, сжигали живых людей. Страна преступников, и написание ее должно быть с маленькой буквы
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